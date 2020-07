GGD schaalt op, maar lange wachttijd voor test blijft

Het blijft druk in de teststraten van de GGD. Wie zich in de afgelopen anderhalve week wilde laten testen op het coronavirus kreeg in Noord-Brabant, Zeeland, Gelderland, Flevoland en Noord- en Zuid-Holland vaak te horen dat er langer dan 24 uur gewacht moest worden op een test.

In de regio Rotterdam, waar de meeste besmettingen van Nederland zijn vastgesteld, liep de wachttijd voor een test zelfs op naar 52 uur. Gisteren waren die problemen nog niet voorbij: mensen die belden voor een test kunnen pas op dinsdagmiddag terecht.

Zeker negen van de 25 GGD'en zijn hun testcapaciteit nu aan het opschalen, blijkt na een rondgang door de NOS. Volgens een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland zijn ze daartoe genoodzaakt door de "plotselinge explosieve toename" van het aantal aanvragen voor een test.

De mate van opschalen verschilt sterk per GGD: waar sommigen vorige week bij drukte direct een extra 'testlijn' plaatsten (waarmee wordt bedoeld dat er op een bestaande testlocatie plek bijkomt), komt zo'n nieuwe lijn op andere plekken pas in de loop van deze week of nog later. Een aantal moet eerst nog personeel vinden om nieuwe testlocaties te bemannen.

'Dichtslibben GGD is zorgelijk'

Epidemioloog Amrish Baidjoe, die onder andere de WHO adviseert over uitbraken van infectieziektes, noemt het een verontrustend beeld. "Je ziet het aantal besmettingen in Nederland en andere landen in Europa weer toenemen. We hebben het alleen nog lang niet over de aantallen van dit voorjaar en het is dan zorgelijk dat we de wachttijden bij de GGD's voor het testen nu al zien dichtslibben."

Wie nu een afspraak maakt voor de coronatest moet binnenblijven totdat de test wordt afgenomen en opnieuw tot de uitslag bekend is. In de tussentijd weet je immers niet of je besmettelijk bent voor anderen. Volgens Baidjoe moet de wachttijd daarom zo kort mogelijk zijn. "Als die periode lang duurt zitten mensen langer in onzekerheid en kan het betekenen dat iemands symptomen erger worden, en daarmee mogelijk de besmettelijkheid toeneemt."

Ook is er volgens hem kans dat mensen zich door de wachttijd niet melden voor een test of de quarantaineperiode eerder doorbreken.

"Wat mij ook zorgen baart is dat we dit hebben kunnen zien aankomen. Het OMT heeft voorwaarden gesteld voor de versoepelingen, genoeg kunnen testen was daarbij heel belangrijk. Dat de GGD hoeft niet direct alles op orde heeft is zeer te begrijpen, het testen op deze ongekende schaal is immers een gigantische logistieke klus, maar we zijn nu bijna twee maanden verder. Nu moet het echt heel snel op orde komen".

Extra lijnen en langer open

Een woordvoerder van de GGD Rotterdam-Rijnmond noemt het vervelend dat mensen niet binnen de 24 uur getest kunnen worden. "We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat inwoners zich sneller kunnen laten testen. Zo hebben we de openingstijden van een aantal teststraten verlengd en openen we in de komende week extra teststraten in onze regio."

De GGD Amsterdam en GGD Zeeland hebben inmiddels al testlijnen toegevoegd. Bij de GGD Gelderland-Midden volgt de extra testlijn vandaag. De GGD Kennemerland heeft sinds donderdag de openingstijden verruimd en is nog bezig met het opleiden van extra personeel.

Verschillende andere GGD'en kunnen nog niet zeggen wanneer ze extra locaties of lijnen gaan openen. Zo gaat de GGD Zuid-Oost Brabant op termijn nog een locatie in de regio Helmond openen. Bij de GGD Hart voor Brabant volgen de extra lijnen in de loop van deze week. De GGD West-Brabant maakt ook deze week nieuwe locaties bekend.

Baidjoe: "Er zijn dus sommige GGD'en zijn waar ze de zaken beter op orde lijken te hebben. Dat is zorgelijk, want je wilt dat het overal goed zit, anders krijg je regio's waar mensen zich misschien niet meer snel laten testen en meer besmettingen mogelijk te lang onder de radar blijven."

Ook wachttijd bij uitslag

Alle GGD'en zijn ingericht om gezamenlijk 24.000 tests per dag af te nemen, maar dat aantal wordt nog lang niet gehaald. Wel is het in verschillende regio's veel drukker dan verwacht en in anderen juist niet. Overigens zijn er niet alleen wachttijden bij het afnemen van de tests. Ook het doorbellen van de uitslag duurt bij veel mensen langer dan de beloofde 48 uur.

Volgens koepelorganisatie GGD GHOR ontvangt ruim 90 procent van de mensen die positief testen op het coronavirus de test uitslag binnen 24 uur nadat de resultaten bij de GGD zijn binnengekomen. Bij de mensen die een negatieve uitslag krijgen (en dus niet besmet zijn) duurt het veel langer voor ze worden geïnformeerd. Op sociale media klagen velen dat de 48 uur ruimschoots wordt overschreden.