Man zwaargewond voor gemeentehuis Oss, 'stak zichzelf in brand'

Een man uit Oss is vanmorgen ernstig gewond geraakt bij een brandincident aan de Raadhuislaan te #Oss. Wij doen onderzoek naar de exacte toedracht van het voorval. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Hou dit kanaal in de gaten voor evt. updates.