Gone with the Wind-actrice Olivia de Havilland (104) overleden

Actrice Olivia de Havilland is op 104-jarige leeftijd overleden in haar woonplaats Parijs, schrijven internationale media. De tweevoudige Oscarwinnares was een van de laatste filmsterren uit het zogenoemde gouden tijdperk van Hollywood.

De Havilland speelde in ruim een halve eeuw tijd in zo'n vijftig films. Ze was de laatste nog levende ster van de film Gone with the Wind. Die klassieker uit 1939 werd vorige maand door streamingdienst HBO Max tijdelijk verwijderd, omdat de film het Amerikaanse slavernijverleden zou romantiseren.

Sinds 1960 woonde De Havilland in de Franse hoofdstad. Ze was de oudste nog levende acteur die een Oscar heeft gewonnen.