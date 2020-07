FC Twente doet aangifte wegens diefstal en vernieling spandoeken

Onbekenden hebben gisteravond in het stadion van FC Twente spandoeken vernield en een aantal doeken meegenomen. De club uit Enschede gaat aangifte doen bij de politie.

Volgens FC Twente gaat het om twee daders, die beiden te zien zijn op camerabeelden. "Het kan niet zo zijn dat personen zich onrechtmatig toegang verschaffen tot het stadion en spandoeken vernielen en meenemen. Uiteraard doen we aangifte bij de politie", aldus algemeen directeur Paul van der Kraan.

Supportersvereniging Vak-P is verontwaardigd over het voorval. "Vanochtend bereikte ons het bericht dat ongenode gasten ons stadion bezocht hebben. Er zijn meerdere doeken doorgesneden, kapot gemaakt en meegenomen. Uit camerabeelden is gebleken dat het niet om een groep supporters ging, maar om een man en een vrouw", schreven de supporters gisteren op Facebook.

"Wij geven de daders de kans contact met ons op te nemen via een privébericht om het een en ander te regelen. Mocht je dit niet doen, dan zijn wij genoodzaakt andere maatregelen te nemen." Volgens Vak-P hebben de twee daders ook het veld betreden om foto's te nemen, schrijft RTV Oost.