TUI schrapt vluchten vanuit VK naar Spanje, geen gevolgen Nederland

'We kunnen niet onze excuses aanbieden'

De Britse minister Raab van Buitenlandse Zaken geeft toe dat de maatregel vervelend is voor de reizigers, maar benadrukt het belang ervan. Het besluit is bekritiseerd door de Labour-oppositie, die vindt dat er slecht is gecommuniceerd vanuit de overheid.

Raab verdedigt de maatregel tegenover Sky News. "Vrijdag zagen we in de nieuwste data dat het aantal coronagevallen fors was gestegen in het hele land. Een dag later hebben we het besluit genomen. We hoeven ons er niet voor te verontschuldigen", vindt Raab. "We moeten snel en daadkrachtig kunnen optreden als daar aanleiding voor is."

De minister verzoekt werkgevers begripvol om te gaan met mensen die in thuisisolatie moeten. Hij zegt dat niemand daarvoor gestraft moet worden.

Meer coronagevallen in Spanje

Steeds meer landen nemen maatregelen in verband met de situatie in Spanje, zegt correspondent Rop Zoutberg. Hij raadt toeristen in Spanje aan om de lokale kranten nauwgezet in de gaten te houden en ook de Spaanse publieke omroep. "Dan weet je waar je aan toe bent."