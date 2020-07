Missie op Mars: hoe haal je grond en stenen van een andere planeet?

De missie is een noodzakelijke stap om ervaring op te doen om ooit mensen op Mars te laten landen, zegt Philippe Schoonejans. Hij is namens ESA betrokken bij het Europese deel van het project. "Wat we leren met deze missies is superbelangrijk. Bemande missies duren zeker nog vijftien jaar. In de tussentijd heeft de wetenschap het rijk nog even alleen, zonder het risico dat Mars besmet raakt met aardse organismen."

Schoonejans leidt de bouw van een robotarm die de bodemmonsters van Perseverance in een kleine raket moet plaatsen om ze de ruimte in te schieten - een van de vele stappen die goed moet gaan. "De rovers moeten op dezelfde plek landen, ze moeten goed werken. Dan moet er een raket gelanceerd worden vanaf Mars, dat is nog nooit gedaan, net als een terugkeer naar de aarde. Als het ergens misgaat, heb je wel veel geleerd, maar dan heb je toch geen stenen."

Ontstaan van leven

Uiteindelijk hopen wetenschappers met de bodemmonsters beter te begrijpen hoe de omstandigheden waren op Mars miljarden jaren geleden, toen de planeet nog een dichtere atmosfeer had en er water stroomde. Inge Loes ten Kate, astrobioloog aan de Universiteit Utrecht, kijkt uit naar de nieuwe gegevens. Ze was ook nauw betrokken bij de missie van Curiosity, die een klein laboratorium aan boord had om bodemmonsters te onderzoeken.