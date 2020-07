Arrestaties na brandstichting bij demonstratie in Seattle

In de Amerikaanse stad Seattle hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen politiegeweld en racisme. Toen betogers brand stichtten in een jeugdgevangenis en een gerechtsgebouw in aanbouw, greep de politie in met pepperspray. Zeker elf mensen zijn opgepakt. Een agent werd getroffen door een explosief en raakte gewond aan zijn been.

Het protest richtte zich onder meer tegen de inzet van de federale politie in Seattle. President Trump zei gisteren dat hij de inzet van die agenten wil opschroeven in de stad, nadat dat eerder was gebeurd in Portland. Deelnemers aan het protest in Seattle verklaarden zich solidair met de betogers in het nabijgelegen Portland.

Muur van moeders

"We zagen wat er in Portland aan de hand was en we wilden er zeker van zijn dat we in onze stad solidair zijn met de andere moeders", zei betoger Lhorna Murray tegen persbureau Reuters. Zij was daar namens de protestbeweging Muur van Moeders Seattle, die in navolging van de beweging in Portland met geel geklede moeders een muur vormden tussen betogers en agenten.

De inzet van de federale politie, die hardhandig ingrijpen tegen demonstranten, wekt de woede van lokale functionarissen, demonstranten en de Democraten in het Congres. Die beschuldigen de agenten van buitensporig geweld en vinden dat de regering-Trump zijn boekje te buiten gaat met de inzet.

De Amerikaanse procureur voor het westelijke district van Washington zegt dat de agenten in Seattle zijn om federale gebouwen te beschermen. De federale politie is ook naar Chicago, Kansas City en Albuquerque gestuurd.