Gitarist Peter Green, mede-oprichter Fleetwood Mac, overleden

Peter Green, gitarist en oprichter van de bluesband Fleetwood Mac, is overleden. In een verklaring meldt zijn familie dat hij dit weekend in zijn slaap is gestorven. De Britse muzikant werd 73 jaar.

Green richtte Fleetwood Mac in 1967 op, samen met drummer Mick Fleetwood. De band verwierf wereldfaam met hits als Need your love so bad en Albatross.

Green, die worstelde met psychische problemen, verliet de groep na een laatste optreden in 1970. Enkele jaren later ging de band met enkele nieuwe bandleden en zonder Green door en wist opnieuw en lange tijd bovenaan de hitlijsten te blijven.