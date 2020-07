Een jaar na de 40+ is het vandaag 23 graden koeler in Nederland

De hitte was een jaar geleden groot nieuws. De NS paste treindiensten aan, de stranden lagen bomvol en op de Maasvlakte (maar ook op andere plekken) reden de reddingsdiensten af en aan voor mensen die bevangen waren door de hitte. "Heel Holland bakt", was trending op Twitter.

Ondanks de toch al hoge temperaturen, ontstond diezelfde 25 juli een stevige discussie over een onbemand weerstation in het Gelderse Deelen. De thermometer daar liep in de loop van die middag binnen een half uur met vier graden op tot 42,9 graden. "Het is te bizar voor woorden", kopte Omroep Gelderland toen.

En dat was het ook, zegt meteoroloog Leon Saris van het KNMI nu: "We hadden daar toen gelijk twijfels bij, zoiets is onmogelijk". Hij wijst erop dat in Deelen twee weerstations staan die normaal zo goed als gelijk lopen. Dat was precies een jaar geleden dus even niet het geval. Saris: "Het andere station zat rond de 39 graden."

Toch doet het KNMI ook een jaar later nog steeds onderzoek naar wat er nou precies met die thermometer in Deelen is gebeurd. Het resultaat daarvan wordt pas deze winter verwacht, Het is allemaal lastig genoeg, zegt ook weerman Hiemstra. "Het gaat om een onbemand station, dus je weet nooit precies wat er is gebeurd. Op zich is het niet raar dat metingen achteraf worden gecorrigeerd. Het is best lastig om te meten. Daarbij ontstaan soms fouten".