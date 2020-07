Laatste eerbetoon voor militairen die omkwamen bij ongeluk Aruba

De lichamen van twee militairen die omkwamen toen een legerhelikopter neerstortte in de Caribische Zee komen vanmiddag rond 13.00 uur aan op Vliegbasis Eindhoven.

De 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige tactisch coördinator Erwin Warnies krijgen een militair eerbetoon. Daarna worden hun lichamen overgedragen aan familie.

Ceremonie

"Militairen die overlijden in missiegebieden krijgen zo'n ceremonie", legt Sidney Plankman, luitenant kolonel en woordvoerder van het ministerie van Defensie uit. "Gisteren werden de lichamen met een plechtigheid in Willemstad uitgezwaaid, vandaag worden ze in Eindhoven ontvangen."

Tijdens de ceremonie worden de kisten met de lichamen gedragen door acht collega-militairen. Ook wordt er een erehaag gevormd, zegt Plankman. "Achter de kist loopt een militair die de sabels draagt; een militair zwaard."

Familie en nabestaanden van Martens en Warnies zullen bij de ceremonie aanwezig zijn, samen met de legertop: minister van Defensie Ank Bijleveld, staatssecretaris van Defensie Barbara Visser en Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer. Later bij de uitvaart zal een laatste militaire groet gebracht worden.

De laatste keer dat een soortgelijk militair eerbetoon werd gebracht, was na een ongeval met mortieren in Mali in 2016. Hierbij kwamen twee militairen om het leven.

Oorzaak ongeluk

Waardoor de NH90-gevechtshelikopter van de twee omgekomen militairen in de Caribische Zee stortte, is nog onduidelijk. De zwarte doos van het toestel is geborgen. Die wordt gebruikt bij het onderzoek naar de toedracht van het incident.

In de helikopter zaten behalve de 34-jarige Martens en de 33-jarige Warnies nog twee andere militairen, die de crash overleefden. Zij zaten niet in de cockpit, maar in het grote middengedeelte van de helikopter en hebben geen fysiek letsel opgelopen.

Condoleance

Het ministerie van Defensie heeft maandag een condoleanceregister geopend. Beide militairen hebben de rang van luitenant-ter-zee der 2e klasse oudste categorie. Veel collega-militairen hebben het condoleanceregister getekend.

De eerste condoleance is afkomstig van minister Ank Bijleveld, staatssecretaris Barbara Visser, secretaris-generaal Gea van Craaikamp en Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer. Zij schrijven: "Wij zijn diep getroffen door het bericht dat LTZ 2 OC (V) Christine Martens en LTZ 2 OC Erwin Warnies tijdens een helikoptervlucht in het Caribisch Gebied om het leven zijn gekomen. Onze gedachten gaan uit naar de geliefden, kind, ouders, naaste familie, vrienden en collega's en allen die hen dierbaar waren. Wij leven intens mee en wensen hen veel kracht bij het verwerken van dit grote verlies. Wij hebben enorm veel respect voor de militairen want zij lieten het leven in dienst van onze samenleving, om te beschermen wat hen dierbaar is en betaalden daarvoor de hoogst mogelijke prijs."