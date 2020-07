Verdachte situatie in Tilburg loopt uit op klopjacht tot in België

De Nederlandse en Belgische politie hebben gisteravond na een lange achtervolging vanuit Tilburg drie verdachten opgepakt bij de Belgische plaats Ravels. Die waren daar gecrasht met hun vluchtauto. Een vierde verdachte is nog voortvluchtig.

De vier werden eerder op de avond gezien bij een huis in Tilburg. Iemand alarmeerde de politie dat er bij de woning een aantal gemaskerde personen waren. Toen de agenten daar aankwamen, probeerden ze de mannen met pepperspray te overmeesteren, maar twee van hen wisten in een vluchtauto met een bestuurder weg te komen.

Daarna volgde een lange achtervolging met hoge snelheden, die eindigde in België. Nadat de vluchtwagen met valse buitenlandse kentekenplaten was gecrasht, renden de drie inzittenden weg. Onder meer dankzij de inzet van een Nederlandse en Belgische politiehelikopter, konden de drie mannen in de buurt van vliegveld Weelde worden gearresteerd.

Spoorloos

De vierde verdachte die was gezien bij de woning in Tilburg stapte niet in de vluchtauto, maar rende weg in de richting van een winkelcentrum. De politie heeft omwonenden ingeschakeld via Burgernet om hem te vinden, maar hij is nog spoorloos.

Wat de gemaskerde mannen van plan waren bij de Tilburgse woning en wat hun identiteit is, is nog onduidelijk.