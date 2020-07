Advies aan Fransen: ga niet naar Catalonië

Fransen krijgen het dringende advies om niet af te reizen naar de Spaanse regio Catalonië, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, Ook zijn de Franse autoriteiten in overleg met Spanje om het verkeer tussen Spanje en Frankrijk "zoveel als mogelijk" te beperken, heeft premier Castex gezegd.

De grenzen blijven wel open, maar afgelopen weekend zei Frankrijk wel de optie om de grens te sluiten open te houden.

Frankrijk is bezorgd over de toename van het aantal coronabesmettingen in Catalonië. De afgelopen veertien dagen werden, gemeten tot gisteren, zo'n 8000 nieuwe besmettingsgevallen geregistreerd. Dat is bijna de helft van het totale aantal geregistreerde besmettingen in Spanje in dezelfde periode. In sommige gebieden zijn weer lockdowns van kracht.

Irritatie bij Catalanen

Een Catalaanse overheidsfunctionaris reageert bij persbureau Reuters geïrriteerd op het Franse advies. Volgens de functionaris heeft Catalonië striktere coronamaatregelen dan andere Europese landen. Zo is het dragen van een mondkapje in het openbaar, zowel binnen als buiten, verplicht. Ook heeft de regering de vier miljoen inwoners van de regio Barcelona gevraagd zoveel als mogelijk thuis te blijven.

De autoriteiten hebben de eigen bevolking en toeristen opgeroepen waakzaam te zijn. Het kantoor van de Spaanse premier wilde niet reageren op de uitingen van Castex.

Ook Noorwegen neemt maatregelen vanwege de situatie in Spanje. Mensen die vanaf zaterdag vanuit het Zuid-Europese land terugkeren naar Noorwegen, moeten tien dagen in quarantaine. Volgens de Noorse publieke zender NRK zitten er zo'n 12.000 Noren in Spanje.

Nederland: bezoeken Catalonië streng afgeraden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het bezoeken van Catalonië "streng wordt afgeraden". Dat geldt ook voor de regio Aragón, die grenst aan Catalonië. Wel is het reisadvies voor het grootste deel van Catalonië code geel ('let op, veiligheidsrisico's'). Voor het gewest Segrià is het reisadvies oranje (alleen noodzakelijke reizen).

Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders die wel naar Aragón en Catalonië zijn geweest "dringend" om 14 dagen in quarantaine te gaan.