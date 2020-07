Illegale zender uit de lucht gehaald: 'Piloten hoorden muziek'

De politie heeft gisteren in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en Agentschap Telecom in het Drentse Fluitenberg een illegale zender uit de lucht gehaald. De zender stoorde volgens de politie het radioverkeer van Lelystad Airport. Ook het C2000-communicatienetwerk van politie, brandweer en ambulance had last van de etherpiraat.

Volgens de politie konden piloten en het vliegveld vanwege de zender niet goed met elkaar communiceren. "De piloten die aan kwamen vliegen richting Lelystad hoorden muziek in plaats van de luchtverkeersleiding", zegt een woordvoerder tegen RTV Drenthe.

Ook het C2000-netwerk ondervond volgens de politie hinder. "Dat heeft gevolgen voor de communicatie tussen hulpverleningsdiensten, en uiteindelijk ook gevolgen voor burgers die onze hulp nodig hebben."

Zendmast

Een politiehelikopter ontdekte gisteravond dat de muziek werd uitgezonden via een zendmast. De politie en de Koninklijke Marechaussee vonden onderaan de mast een laptop en zendapparatuur die via een kabel met de mast was verbonden.

De politie nam de apparatuur in beslag. In de buurt stond ook een keet met daarin apparatuur, die op dat moment niet werkte. Er wordt nog onderzocht of de keet iets met de zender te maken heeft. Het is nog niet bekend wie achter de illegale zender zat. Agentschap Telecom doet onderzoek.