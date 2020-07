Belgische minister: 'Mondkapjesplicht is nodig, zitten nu in andere situatie’

Volgens minister De Block is voor de mondkapjesplicht gekozen omdat het als een soort extra bescherming kan dienen. Volgens haar is er ook bewijs dat de mondkapjes zouden werken. Zo zou het volgens haar een extra barrière vormen op plekken waar mensen te dicht op elkaar komen. "Maar het is zeker geen excuus om het op te zetten en dan te denken dat de afstand en hygiënische maatregelen niet meer gerespecteerd hoeven te worden", zegt De Block. "Dat valse gevoel van veiligheid kan een probleem zijn."

Ze denkt niet dat er veel problemen zullen zijn met de handhaving van de regel. "We zien dat het gerespecteerd wordt. Er is draagvlak voor; mensen zijn bang voor een tweede golf, dus ze zijn bereid om inspanningen te doen. Toen de cijfers daalden, was het niet nodig. Nu zitten we weer in een andere situatie."

Draagvlak in Nederland

Op de vraag of haar Nederlandse collega Hugo de Jonge ook een mondkapjesplicht moet invoeren, antwoordt De Block: "Ik denk dat hij heel goed weet wat je moet doen, maar je moet er wel draagvlak voor hebben."

In ons land is er veel discussie over de mondkapjes. Zo wil een meerderheid in de Tweede Kamer dat het kabinet het Outbreak Management Team vraagt om een nieuw advies over mondkapjes. Eerder vandaag liet Hubert Bruls, burgemeester in Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, zich uit over een mondkapjesplicht.

Bruls vindt het een onverstandig idee om op korte termijn een mondkapjesplicht in openbare ruimtes in te voeren, en ziet dat veel burgemeesters dat idee delen. "De kern van ons beleid is afstand houden. Dat voorkomt besmettingen. Met een mondkapje op, loop je het risico dat de anderhalve meter afstand niet meer wordt nageleefd", zei Bruls in Spraakmakers op NPO Radio 1.