Action mocht medewerker niet ontslaan na stelen tasje van 3 cent

Warenhuis Action heeft een personeelslid dat een tasje van 3 cent meenam zonder te betalen ten onrechte ontslagen. De rechter heeft dat geoordeeld.

Het gaat om een vulploegmedewerker van 41 die zegt dat hij het tasje na sluitingstijd, toen de kassa's al dicht waren, pakte om twintig eerder bij zijn werk gekochte poncho's voor carnaval mee te nemen. Na de krokusvakantie kreeg hij ontslag op staande voet.

Action liet in een verklaring weten eerlijkheid van het personeel te verwachten. "Je rekent af wat je meeneemt. Of dat nou iets van 300 euro is of van 3 cent. Je mag niet stelen van de baas."

De vulploegleider vocht zijn ontslag aan bij de rechter en kreeg gelijk. Volgens de rechter handelde de man in strijd met het beleid van Action, maar is ontslag een te zware straf.

7000 euro schadevergoeding

De man mocht kiezen: zijn baan terug of een schadevergoeding. Hij koos voor de tweede optie en ontvangt nu een bedrag van ruim 7000 euro.

Tegen Omroep Gelderland zegt hij blij te zijn met de uitspraak. "Gelukkig ben ik in het gelijk gesteld. En ik heb kans op een heel goede andere baan, dus dat is mooi. Nu gaan we gebak halen."