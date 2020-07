Ritter Sport wint 'chocolade-oorlog' en behoudt alleenrecht op vierkante repen

Chocolademerk Ritter Sport blijft de enige die vierkante chocoladerepen mag maken. Dat heeft een rechtbank in Duitsland bepaald. Jarenlang probeerde Milka het monopolie van Ritter Sport te doorbreken, maar de rechter gaat daar dus niet in mee.

Er wordt al ruim tien jaar geprocedeerd over de chocola. Met de slogan 'vierkant, makkelijk, lekker', maakt het Duitse merk Ritter Sport sinds 1932 vierkante chocoladerepen. Volgens het chocolademerk zijn de vierkantjes zo typerend voor de chocola, dat klanten ze zelfs zonder merknaam zouden herkennen. Ritter Sport de vierkante chocola als merk geregistreerd.

Maar Milka, Zwitserse concurrent, vindt dat onzin. Chocola is chocola, vinden ze. In 2010 brachten ze daarom een vierkante reep op de markt, tot grote verontwaardiging van Ritter Sport.

Alleenrecht op vorm chocola

Ondanks de registratie door Ritter Sport oordeelde de rechter in 2017 dat het bedrijf geen rechten kan ontlenen aan de vorm omdat je chocola in allerlei vormen kan brengen. Dat was een opsteker voor Milka.

Maar het Duitse merkrecht kent ook gevallen waarbij bedrijven wel alleenrecht kunnen claimen op de vorm van chocola. Zo heeft chocolademaker Lindt het alleenrecht kunnen claimen op zijn gouden paashaasjes en wist Ferrero Rocher dit te bereiken voor de pralinekogel. En ook het Zwitserse chocolademerk Toblerone kreeg het alleenrecht op de typerende 'bergtoppenreep'.

Hoger beroep

Ritter Sport zag dankzij deze rechtszaken alsnog kans om zijn gelijk te halen, twee jaar geleden in het hoger beroep. Milka legde zich daar niet bij neer, en nu ligt er de definitieve uitspraak van de Bundesgerichtshof, de hoogste Duitse rechter. Die oordeelt dat de chocolade in vierkante verpakking een bepaalde kwaliteitsverwachting wekt bij de consument, en alleen Ritter Sport mag deze vorm gebruiken.