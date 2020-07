Joe Biden noemt Trump eerste racistische president

Amerikaanse media wijzen erop dat meerdere presidenten slaven hebben gehad. Ook noemen ze verschillende presidenten die racistische opvattingen hadden en beleid steunden dat zwarte Amerikanen of de inheemse bevolking benadeelde. Vorige maand werd bekend dat de universiteit Princeton de naam van president Woodrow Wilson van universitaire locaties verwijdert vanwege "racistische beleid en een racistische manier van denken".

Kritiek

Katrina Pierson, adviseur uit het campagneteam van Trump, noemt de opmerking een "belediging van de intelligentie van zwarte kiezers." Ze stelt dat de zittende president van "alle mensen houdt" en "hard werkt om iedere Amerikaan vooruit te helpen."

Trump zei in een reactie dat hij "meer voor zwarte Amerikanen heeft gedaan dan wie dan ook. Behalve misschien Abraham Lincoln. Niemand komt verder in de buurt." De president zei ook dat hij het strafrecht heeft hervormd.

'Racisme centraal in campagne'

Adviseur Symone Sanders, lid van het campagneteam van Biden, kwam later met een toelichting en noemde Trump een geval apart. "Er zijn verschillende racistische presidenten geweest, maar Trump valt op - zeker in de recente geschiedenis - omdat racisme en verdeeldheid een centrale rol speelden in zijn campagne toen hij vier jaar geleden president werd", zei Sanders. "Hij doet dit bewust en veroorzaakt met opzet een onbeschrijfelijke pijn omdat hij denkt dat hij daar politiek van profiteert."