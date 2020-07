Keolis: 260 banen in gevaar bij verlies vergunning busvervoer in drie provincies

Als Keolis zijn vergunning voor het busvervoer in de IJssel- en Vechtstreek kwijtraakt, gaan er 260 arbeidsplaatsen verloren. Dat zegt de vervoerder in een zienswijze die bij de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland is ingediend.

Keolis zou met ingang van de nieuwe dienstregeling - vanaf 13 december 2020 - voor de komende drie jaar het busvervoer verzorgen in de IJssel- en Vechtstreek. De provincies willen de concessie met een waarde van 900 miljoen euro intrekken nadat ze hadden geconstateerd dat Keolis bij de aanbesteding "opzettelijk onjuiste informatie" had verstrekt.

In de zienswijze erkent Keolis dat er "een grote fout is gemaakt" die "de relatie zwaar onder druk zet" en biedt zijn excuses aan. De vervoerder schrijft het vertrouwen terug te willen winnen en vraagt aan Gedeputeerde Staten het besluit te heroverwegen. Het intrekken van de concessie zou een te zware maatregel zijn.

Onrust

Behalve dat er 260 arbeidsplaatsen minder beschikbaar komen, brengt een snelle overgang naar een andere vervoerder volgens Keolis veel onrust met zich mee. "Onze medewerkers krijgen mogelijk een andere werkplek, andere huisregels, andere collega's, andere bussen, een andere dienstregeling en een andere leiding. Een zorgvuldig overgangsproces neemt zo'n negen tot twaalf maanden in beslag."

Op 4 augustus nemen de Gedeputeerde Staten een definitief besluit over de aanbesteding, meldt Omroep Gelderland. Buschauffeurs van Keolis hebben bij de provincies een petitie ingediend, waarin ze aandringen op een andere oplossing. Ook CNV Vakmensen heeft al aangedrongen op een andere sanctie, omdat intrekken van de concessie voor "een kolossaal probleem" zorgt.