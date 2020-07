Hoofdredacteur belangrijke nieuwssite Hongarije ontslagen

De hoofdredacteur van de grootste onafhankelijke nieuwssite van Hongarije, Index.hu, is door de eigenaar van de website ontslagen. Het ontslag van Szabolcs Dull wordt gezien als een nieuwe stap in het inperken van de onafhankelijkheid en journalistieke vrijheid van de website, en als nieuw dieptepunt voor de persvrijheid in Hongarije.

Vorige maand zette de website zijn 'onafhankelijkheidsmeter' van "onafhankelijk" naar "in gevaar", nadat het management van de site plannen had gepresenteerd om de redactie te reorganiseren. In maart kocht een aanhanger van de Hongaarse president Orbán aandelen in de advertentietak van de site, waardoor al werd gevreesd voor de onafhankelijkheid van Index.

Iets soortgelijks gebeurde eerder met een concurrent, Origo.hu. Die site werd omgevormd tot pro-regeringskanaal, nadat hij werd gekocht door een aanhanger van de Fidesz-partij. En zo zijn er veel meer voorbeelden van media in Hongarije die op die manier hun onafhankelijkheid verloren.

'Ze willen het opblazen'

Journalisten van Index hebben woedend gereageerd op het ontslag van hun hoofdredacteur. In een verklaring noemen 90 redacteuren het besluit onacceptabel. Hoofdredacteur Dull zegt dat zijn ontslag onder meer te maken heeft met de 'onafhankelijkheidsmeter'.

"Index is een machtig fort dat ze willen opblazen", zegt hij. "Het is niet zonder reden dat het personeel van Index zich onveilig voelt, en het is niet zomaar dat ik onze onafhankelijkheidsmeter heb laten veranderen."

Persvrijheid Hongarije ingeperkt

Van persvrijheid is in Hongarije steeds minder sprake. Sinds Viktor Orbán aan de macht kwam in 2010 heeft hij het medialandschap grotendeels naar zijn hand gezet, en zijn er nog maar weinig kritische mediakanalen in Hongarije.

Het land staat op plek 89 van de 180 in een lijst van Verslaggevers zonder Grenzen. Honderden media in Hongarije zijn in handen van de Centraal-Europese Pers en Media Stichting, een stichting die geleid wordt door een aanhanger van Orbán.

Onze correspondent sprak twee jaar geleden met een lokale journalist over het medialandschap in Hongarije: