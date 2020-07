Arbeidsmigranten Dronten eisen na zwaar ongeluk betere toegang tot zorg

Arbeidsmigranten in Dronten willen betere toegang tot de gezondheidszorg. Vanavond komen drie uitzendbureaus bij hen langs om samen met vakbond FNV te praten over de problemen. Hoewel ook punten zoals huisvesting op de agenda staan, staat slechte toegang tot de gezondheidszorg bovenaan de agenda.

Directe aanleiding voor de demonstratie is het ongeval van de Poolse arbeidsmigrant Marcin Wosztyl. Hij liep vorige week ernstige brandwonden op tijdens zijn werk als uitzendkracht bij een bedrijf in Dronten.

Volgens het uitzendbureau, Martho Flexwerk, is Wosztyl na het ongeluk direct met iemand van het uitzendbureau naar een huisarts gegaan. Daarna is hij naar huis gestuurd en twee dagen later zou hij weer terug moeten komen bij de arts. Als de situatie zou verslechteren, moest hij direct de huisarts weer bellen.

Ziekenhuis

Maar de FNV heeft er een andere kijk op. Een dag na het ongeluk werd de FNV gebeld door een bezorgde buurvrouw. Vervolgens heeft een medewerker van de FNV Wosztyl naar het ziekenhuis gestuurd. Hij werd daarna direct doorverwezen naar het brandwondencentrum. "De inschatting is dat hij daar nog twee weken moet blijven liggen. De wonden zijn zo ernstig, we weten niet of hij straks nog kan lopen", zegt Bart Plaatje van de FNV.

Het uitzendbureau Martho Flexwerk benadrukt dat het Wosztyl niet aan zijn lot heeft overgelaten. "Martho heeft meermaals contact gehad met de werknemer om te toetsen of zijn situatie stabiel was", staat in een persbericht van het uitzendbureau. Tegen de lokale krant De Drontenaar zegt het uitzendbureau dat Wosztyl nu in de ziektewet zit en zal worden doorbetaald.

De FNV wil nu los van de betrokken bedrijven ook kijken hoe de betrokken huisarts deze brandwonden zo anders heeft ingeschat.

De druppel

Voor de arbeidsmigranten in Dronten is het verhaal van hun buurman de druppel. Veel arbeidsmigranten maken zich door de komst van het coronavirus zorgen over hun veiligheid en toegang tot de zorg. Uit een enquête van de vakbond onder ruim 900 arbeidsmigranten blijkt dat het merendeel niet in het bezit is van zijn eigen zorgpas. "Ze moet dan in geval van ziekte eerst in overleg met het uitzendbureau voordat ze naar een dokter kunnen", zegt Bart Plaatje.

Net als iedereen in Nederland moeten arbeidsmigranten een zorgverzekering afsluiten zodra ze in Nederland werken. De meeste uitzendbureaus bieden hun medewerkers uit het buitenland de optie om de zorgverzekering voor hen af te sluiten. Mensen zijn gelijk verzekerd maar volgens uitzendbureaus duurt het vaak even voordat de zorgpas daadwerkelijk op de mat ligt. Arbeidsmigranten hebben recht op dezelfde zorg als iedereen in Nederland, maar toch lijkt het niet altijd even gemakkelijk dezelfde zorg te krijgen.

'Kwalijke zaak'

Volgens de brancheorganisaties voor uitzendbureaus, de NBBU en ABU, moeten uitzendbureaus de zorgpas zo snel mogelijk aan hun medewerkers geven. "Als dat niet gebeurt is dat heel slecht", zegt Marco Bastian, directeur van de NBBU. "Toch hoeft er niet gelijk sprake te zijn van kwade bedoelingen als het niet gelijk gebeurt."

Volgens de FNV is het vooral kwalijk dat arbeidsmigranten via hun uitzendbureau in contact moeten komen met een arts. Maar dat spreekt de NBBU tegen. "Iedereen heeft recht om naar een dokter of ziekenhuis te gaan. Vaak hebben uitzendkrachten hulp nodig bij het vertalen of is er vervoer nodig en dan helpen wij", zegt Bastian. Verreweg de meeste uitzendbureaus ondersteunen hun uitzendkrachten hierin, aldus de NBBU.

Maar de voorzitter van de NBBU erkent dat er excessen zijn. "Als een uitzendbureau een uitzendkracht de toegang tot zorg verhindert, is dat uiterst kwalijk", zegt de NBBU-directeur. Volgens de FNV gebeurt het te vaak en zij hopen dat het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer, dat begin mei is ingesteld door het kabinet, het onderwerp oppakt.