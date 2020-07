Evacuaties bij grote bosbrand in Griekenland

Een zomerkamp dat werd gehouden in de buurt van het vuur, is voor de zekerheid ontruimd. De kinderen die op het kamp verbleven, zijn naar een andere locatie gebracht. Volgens de publieke omroep ERT is er ook een instelling waar kinderen verbleven ontruimd.

Weersomstandigheden

Vanwege de wind is overal in Griekenland een verhoogd risico op grote bosbranden. Twee weken geleden brak op dezelfde plaats brand uit. Vorige zomer waren er vanwege extreme droogte twee keer meer bosbranden dan het jaar daarvoor. En twee jaar geleden kwamen er 102 mensen om bij een van de dodelijkste bosbranden in tijden, bij de badplaats Mati. Morgen worden die slachtoffers herdacht.