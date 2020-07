Experts: 'Maak jongeren beter duidelijk waarom afstand houden moet'

Wertheims collega hoogleraar Alex Friedrich in het UMCG denkt dat meer lokale en regionale communicatie nodig is over het belang van de coronamaatregelen. "Als premier Rutte op dinsdag iets zegt, kan dat op donderdag weer vergeten zijn. Die communicatie moet dicht bij de mensen gebeuren en concreet zijn."

"Je moet zoeken naar ludieke manieren om mensen enthousiast te maken voor afstand houden. Huur 100 studenten in die je door de stad laat lopen met een korset aan van anderhalve meter. Herinner mensen er op een speelse manier aan dat ze afstand moeten houden. Om te zorgen dat in het ziekenhuis mensen vaker hun handen gaan wassen, maken we daar een wedstrijdje van tussen afdelingen. Dat spelelement helpt beter dan een opgeheven vinger."

Geen paniek

Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care waarschuwt voor het zaaien van paniek. "Ik heb destijds na die demonstratie tegen racisme met al die mensen op de Dam mijn zorgen uitgesproken en er gebeurde niks. Daarop heb ik terecht kritiek gekregen."

Gommers vindt de stijging van het aantal besmettingen een goede wake-upcall. "Ik was vorige week in Zeeland en kwam daar in een winkel, keurig met pijlen en de hele rataplan, maar niemand hield zich eraan. Iedereen kwam heel dichtbij. Ik wist niet hoe snel ik buiten moest komen", zegt hij.

"Het is echt nog flink opletten want dit virus is, zeker in het buitenland, nog erg aanwezig. Vakantiegangers en andere reizigers brengen het mogelijk dus weer hiernaartoe. En het is hier hoe dan ook nog. Nu is iedereen weer even geschrokken. Dat is mooi, omdat we er minder over hoorden de laatste tijd via de media en mensen daardoor denken dat het soepeler kan."

Gommers denkt niet dat de toename een gevolg is van gebrek aan kennis. "Mensen pakken hun leven weer op. We moeten ook leven. Leven dus met dit virus. Iedereen is wel doordrongen van de feiten. Maar het is niet helder genoeg uitgelegd blijkbaar waarom je buiten 1,5 meter afstand moet houden en in een vliegtuig vanwege de goede ventilatie niet. Maak onderscheid tussen binnen en buiten. Mensen voelen aan dat die twee anders zijn. Als je dat goed uitlegt, houden mensen zich eerder aan de regels."