Scootmobielgebruikers in Maastricht willen karretjes niet delen met anderen

Het voorstel betekent niet dat alle huidige bezitters afstand moeten doen van hun scootmobiel, benadrukt verantwoordelijk wethouder Bert Jongen. "Wij zullen, als deze bezuiniging door de gemeenteraad wordt aangenomen, per aanvraag beoordelen of iemand in staat is om een scootmobiel te delen. Tegenwoordig heb je ook leenauto's en -fietsen. Waarom zou dat niet kunnen met een scootmobiel. Wij moeten zo'n 26 miljoen bezuinigen en deze maatregel kan ons op termijn ongeveer 300.000 euro opleveren. Dan zou je zeggen dat het erg weinig is. Maar alle kleine beetjes helpen om dat gat dicht te maken."

Niet uniek

Maastricht is niet de eerste gemeente in Nederland die scootmobiels door meer mensen wil laten gebruiken. In 2012 kwam de gemeente Bellingwedde in Groningen al met dit plan. Twee jaar later volgden Hengelo en Zwolle. Vooral in Hengelo leidde dat tot veel onbegrip, bleek toen uit een enquête van RTV Oost.

In Hengelo ging het om een proef van een jaar die uiteindelijk niet werd verlengd omdat de kosten niet opwogen tegen de baten. "Om dit goed te regelen, komen er nogal wat administratieve handelingen bij kijken", zegt een woordvoerder van de gemeente. "We werkten tijdens de proef met vrijwilligers en die brachten en haalden de scootmobiels bij de mensen. Ook deden ze het onderhoud, want je wil natuurlijk niet dat je een kapot of onveilig exemplaar krijgt."

Als de gemeente was doorgegaan met dit project moesten de vrijwilligers vervangen worden door betaalde krachten en dan zouden de kosten behoorlijk stijgen. "Om die reden zijn we er na een jaar mee gestopt", zegt de woordvoerder die wel spreekt van een geslaagd experiment.

Sinds kort zijn er ook twee scootmobielpools in Den Haag; in de wijk Mariahoeve en in het centrum. In totaal staan daar 20 scootmobiels met een haal- en brengservice door vrijwilligers. Daar maken zo'n 100 inwoners gebruik van.

Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt er samen met de gebruikers gekeken of de pool een goed alternatief is voor een eigen scootmobiel. "Het is nog te vroeg om te weten of het een besparing oplevert. Wel lopen de pools goed en zijn de reacties positief. Op basis van deze ervaringen onderzoekt de gemeente of en hoe ze de pools uit kunnen breiden."

Zover is het in Maastricht nog niet. Daar beslist de gemeenteraad op 1 september over het voorstel om scootmobiels te delen.