'Schenkingen van ouders aan kinderen drijven de huizenprijs op'

De regeling die het voor ouders mogelijk maakt om een ton belastingvrij aan hun kind te schenken voor het kopen van een huis, is zo populair dat het de huizenprijs flink heeft opgedreven. Dat schrijft het AD.

Volgens de krant blijkt uit schattingen van het ministerie van Financiën dat het aantal schenkingen sinds de verruiming van de regeling in 2017 is verdubbeld. In een reactie reageert de Rabobank kritisch op de regeling.

"Als je iemand meer geld geeft om te bieden, dan gaat diegene dat vaak ook gebruiken", aldus Rabobank-econoom Nic Vrieselaar in het NOS Radio 1 Journaal. "Hoe meer geld mensen hebben om mee te bieden op een huis, hoe hoger de prijzen worden. Dat is zuur voor mensen die minder vermogende ouders hebben."

De econoom vindt dan ook dat de regeling beëindigd moet worden. "Als de schenkingen zouden stoppen, denken wij dat huizen minder hard duurder worden dan we afgelopen jaren zagen." Vrieselaar benadrukt dat dit niet het enige is wat moet gebeuren om de huizenprijzen minder snel te laten stijgen. Zo zou er bijvoorbeeld ook meer bijgebouwd moeten worden. "De vraag moet wat omlaag en het aanbod omhoog."

We betalen steeds meer

Voor wat het betekent als starters met meer geld op zak actief worden op de huizenmarkt, verwijst Vrieselaar naar een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) van vorige week. Daarin concludeert de toezichthouder dat de grote stijging van de huizenprijzen in de afgelopen decennia vooral komt doordat kopers in het algemeen meer kunnen betalen voor een huis.

Kopers konden steeds meer lenen doordat ze meer en meer verdienden, terwijl tegelijk de hypotheekrentes daalden. In 25 jaar tijd zijn de prijzen verdrievoudigd in Nederland. De krapte op de woningmarkt - er is een tekort van 331.000 huizen - speelt volgens DNB in mindere mate mee.

De analyse betekent volgens de toezichthouder dat starters uiteindelijk niet heel veel geholpen zijn met een groter budget, omdat het de prijzen verder opstuwt. Ze kunnen nog dezelfde huizen kopen als eerder, maar moeten er nu een hogere prijs voor betalen.