Reguliere zorg in ziekenhuizen is weer bijna op oude niveau

Het aantal patiënten dat in het ziekenhuis komt, is weer bijna op het niveau van voor de corona-uitbraak. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit in een analyse van de medisch-specialistische zorg na de piek aan coronabesmettingen. Bijna drie maanden daarna is ruim 90 procent van de reguliere behandelingen hervat.

De ziekenhuizen koersen af op een nieuwe normale situatie, denkt NZa-woordvoerder Sietske Ligtvoet. "We schatten dat het aantal behandelde patiënten inmiddels op ruim 90 procent zit van wat we zouden verwachten op basis van de aantallen van vorig jaar. En dat is echt een hele prestatie, als je ziet hoe hard ze de afgelopen tijd hebben moeten werken om alle patiënten met corona te helpen."

In het eerste halfjaar van 2020 waren er bijna 800.000 minder verwijzingen naar de medisch-specialistische zorg dan normaal gesproken in dezelfde periode. Nu zijn de huisartsverwijzingen zo goed als op het oude niveau en in de maand juni meldden zich 150.000 patiënten meer bij een medisch specialist dan vorig jaar. Dat herstel ziet de NZa vooral in het aantal bezoeken aan de polikliniek, zowel digitaal als in persoon.

Wachttijden

De wachttijden nemen niet toe, ondanks de inhaalslag die de ziekenhuizen moeten maken. De zorgwaakhond denkt dat dat komt doordat er nog steeds angst is bij sommige patiënten. Iedereen wordt daarom opgeroepen bij klachten wel naar de huisarts en het ziekenhuis te gaan, al betekent dat niet dat elke patiënt meteen een afspraak krijgt.

"Het is een hele klus om al die behandelingen weer in te halen, dus het kan zijn dat mensen nog even moeten wachten voordat ze aan de beurt zijn", vertelt Ligtvoet. "Maar ze kunnen wel gewoon in het ziekenhuis terecht."

De zorgautoriteit moest de afgelopen maanden het opstarten van de reguliere zorg coördineren. In mei, na de coronagolf in april, kwam die maar moeizaam op gang, maar nu lijken de ziekenhuizen dus toch weer bijna op het oude niveau te zitten.

Dat is de verdienste van de bureaus die regionaal de zorg coördineren, zegt de zorgautoriteit. "Zij hebben de verschillende spelers in de zorg bij elkaar gebracht en samen hebben we de knelpunten weggenomen", aldus Ligtvoet.

Andere zorgsectoren

De corona-uitbraak had grote gevolgen voor alle zorgsectoren, ook de geestelijke gezondheidszorg. Sinds maart zijn er in die sector volgens de NZa 63.000 verwijzingen minder geweest.

Nu is ook daar het aantal verwijzingen aangetrokken en bijna weer op het oude niveau, maar het aantal mensen dat daadwerkelijk behandeld wordt nog niet.