Geen wachtlijst meer, maar loting voor studentenkamers

Door de huidige wachttijden hebben studenten die zich nu na hun eerste jaar inschrijven in de praktijk geen kans meer op een SSH&-woning, weet manager strategie en wonen Vincent Buitenhuis.

Volgens hem is het studentenleven de afgelopen jaren ook veranderd. "Studenten zijn niet meer eindeloos aan het studeren. Daarnaast gaat men later op kamers. De gemiddelde woonduur van een student is dus korter. Daarom hebben wij gezegd: zou het niet goed zijn om ook die groep een kans te geven?"

Eerlijker?

De afgelopen tijd hebben gemeente, huurdersorganisaties en de lokale studentenvakbond overlegd. "Uiteindelijk was de conclusie: je lost er schaarste niet mee op, maar het is wel heel eerlijk", zegt Buitenhuis.

"Ze hebben allemaal elke week kans op een kamer of woning. Of het eerlijker is dan het oude systeem? Dat is net hoe je er tegen aankijkt. Het oude systeem was op zijn manier ook eerlijk omdat het wachttijd beloonde."

Volgens Buitenhuis is het voor het eerst dat een verhuurder zijn hele aanbod via loting gaat verdelen, op kleinere schaal is er al wel mee geëxperimenteerd door bijvoorbeeld woningcorporaties.

Voorzichtig positief

Nijmeegse studenten lijken voorzichtig positief over het verloten. Julia studeert ergotherapie en staat inmiddels al 2,5 jaar ingeschreven. "Ik dacht dat ik zelf al een lange wachttijd had, maar ik las laatst dat het gemiddelde nog een paar jaar hoger ligt. Dus al zou ik het nu proberen, dan zou ik nog geen kamer kunnen krijgen. Ik denk uiteindelijk dat dit wel een betere oplossing is, omdat meer mensen een eerlijke kans krijgen."

"Ik hoop dat met die loting de meer actieve zoekers eerder een kamer zullen krijgen", zegt Jeroen, die communicatiewetenschappen studeert. Hij kreeg na vier jaar een kamer via SSH&. Volgens Luc, die een opleiding ondernemerschap en retail management gaat volgen, zijn er ook nadelen. "Als je al heel lang op de wachtlijst staat en iemand die pas heel kort aan het zoeken is eerder een kamer krijgt, is dat wel oneerlijk."