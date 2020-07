Colombiaanse militairen omgekomen bij helikopterongeluk

Zeker negen militairen van het Colombiaanse leger zijn omgekomen toen de helikopter waarin ze zaten verongelukte. Dat gebeurde in de jungle van de zuidelijke regio Guaviare, tijdens een operatie tegen opstandige oud-FARC-leden.

Er zijn zes soldaten gewond geraakt en twee mensen worden vermist. De oorzaak van het ongeluk met de UH-60 Black Hawk wordt onderzocht door de militaire autoriteiten. In het verleden zijn er in het gebied vaker ongelukken met helikopters gebeurd, meestal door slecht weer of technische problemen.

De Colombiaanse president Duque sprak in een tv-toespraak van "een moeilijk moment". Soldaten en politie-agenten die strijden voor de vrede in Colombia noemde hij helden.

Drugshandel

Het leger van Colombia strijdt nog altijd tegen voormalige leden van de FARC die het vredesakkoord van de guerrillabeweging met de regering in 2016 niet erkennen. De rebellen maken zich volgens de autoriteiten onder meer schuldig aan drugshandel en illegale gouddelving.