Fillers kunnen leiden tot blindheid en afsterven weefsels

Het inspuiten van fillers kan leiden tot het afsterven van weefsel en zelfs blindheid. Onderzoekers van het Erasmus MC komen tot die conclusie na onderzoek naar de frequentie van dit soort complicaties.

Wanneer een filler, meestal hyaluronzuur, per ongeluk in een bloedvat wordt gespoten kan dit verstopt raken en sterft het huidweefsel of de oogzenuw af.

Volgens de onderzoekers gebeurt dat afsterven van huidweefsel wereldwijd bij 1 op de 6600 fillerinjecties. Het komt ook in Nederland voor, waar jaarlijks naar schatting 150.000 fillerinjecties plaatsvinden.

Fillers op de neus

Dit soort complicaties kan wel worden voorkomen. Het inspuiten van de filler op basis van echogeleiding zou helpen. Verder kunnen artsen als je er vroeg bij bent de verkeerd gespoten filler oplossen door een enzym in te brengen, hyalonuridase, dat het bloedvat weer doorgankelijk maakt.

"Het is belangrijk dat vooraf met echo's wordt gekeken waar de bloedvaten lopen, zodat deze met inspuiten niet geraakt kunnen worden", zegt dermatoloog Peter Velthuis. "We zien dat deze complicatie met name veel in Azië optreedt, omdat daar vaak fillers op de neus worden ingespoten en dus dicht bij het oog."

Het onderzoek is gepubliceerd in het Aesthetic Surgery Journal, een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift op dit vakgebied.