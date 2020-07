Kaag schort subsidie op aan Palestijnse organisatie die terreurverdachten in dienst had

Nederland stopt tijdelijk met het verlenen van subsidie aan een Palestijnse hulporganisatie. Twee voormalige medewerkers van deze organisatie, UAWC, worden ervan verdacht in augustus 2019 een bomaanslag te hebben gepleegd op de Westelijke Jordaanoever, waarbij een 17-jarige Israëlisch meisje om het leven is gekomen.

De UAWC (Union of Agricultural Work Committees) bracht Nederland na de aanslag op de hoogte van de arrestatie van de medewerkers. Maar de twee zouden niet betrokken zijn geweest bij de uitvoering van het Nederlandse project en de subsidie is destijds dan ook niet stopgezet. Het tweetal is ontslagen nadat ze waren aangehouden.

De UAWC krijgt tussen 2017 en 2021 in totaal 11,7 miljoen euro steun van Nederland, onder meer om het hergebruik van regenwater onder Palestijnse boeren te stimuleren.

Salaris

Na vragen van de Tweede Kamerfracties van de PVV, ChristenUnie en de SGP volgde nader archiefonderzoek. Daaruit zou naar voren zijn gekomen dat een deel van het salaris van de twee verdachte ex-medewerkers is betaald uit het Nederlandse subsidieproject, zo schrijft minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een brief aan de Tweede Kamer.

De twee kregen een deel van hun inkomen uit "de overheadkosten van het door Nederlandse gefinancierde programma met UAWC", staat in de brief. Op 9 juli is daarom besloten om "verdere betalingen aan UAWC aan te houden". Ook wil Kaag een extern onderzoek naar mogelijke banden tussen de UAWC en het PFLP, het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, dat op de lijst staat van terroristische organisaties.

Haat zaaien

Minister Kaag benadrukt nooit te willen samenwerken met organisaties "die zich schuldig maken aan terrorisme, aanzetten tot geweld, haat zaaien of andere activiteiten die strijdig zijn met het Nederlands buitenlands beleid". "Dit wordt standaard besproken met alle organisaties waarmee Nederland samenwerkt, ook in de Palestijnse gebieden, inclusief UAWC."

Nederland financiert sinds 2007 programma's van de UAWC. Ook krijgt de organisatie geld van onder meer de Europese Unie en Verenigde Naties. Er zijn volgens Kaag nooit aanwijzingen geweest dat de UAWC banden heeft met terreurgroepen.

UAWC was dinsdag niet direct beschikbaar voor commentaar.