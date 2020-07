Provincie Zuid-Holland laat 30 herten afschieten in Hoeksche Waard

De provincie Zuid-Holland wil alle dertig damherten in gemeente de Hoeksche Waard laten afschieten. De herten zorgen voor gevaarlijke situaties in het verkeer.

De dieren zijn volgens de gemeente rond 2000 ontsnapt. Het is niet bekend wie de eigenaar was. Sindsdien hebben de herten meerdere auto-ongelukken veroorzaakt, vooralsnog alleen met materiële schade.

De provincie verwacht dat het aantal ongelukken verder zal toenemen als er niks gebeurt. "Door de groei van de populatie is het zeer aannemelijk dat de verwilderde damherten zich verder gaan verspreiden en proberen om wegen over te steken", staat in een brief. "Daarmee neemt de kans op verkeersonveilige situaties toe."

Daarnaast veroorzaken de herten volgens de provincie ook schade aan gewassen. De dieren worden in de komende vijf jaar afgeschoten, meldt Rijnmond. De lokale Partij voor de Dieren is het niet eens met het besluit. "Er zijn tal van andere methoden om iets te doen, zoals opvangen en ergens anders uitzetten", zegt fractieleider Carla van Viegen.

De Hoeksche Waard is niet de enige gemeente die iets gaat doen tegen de overlast van damherten. In Veere in Zeeland worden vanaf oktober honderden herten afgeschoten op het eilandje Haringvreter.

Verzet

Gemeenten en natuurbeheerders stuitten regelmatig op verzet als ze dieren willen afschieten om de natuur te beschermen of ongelukken te voorkomen. Zo dient er vandaag een zaak over het afschieten van edelherten in natuurgebied de Oostvaardersplassen.

Vorig jaar verbood de rechtbank in Lelystad het afschotbeleid van de provincie Flevoland. De jacht kwam daardoor stil te liggen. Maar de provincie ging in hoger beroep, en dus is het nu aan de Raad van State om een oordeel te vellen.

Het besluit gaat over afschot in het verleden, maar zeer waarschijnlijk zal het ook gevolgen hebben voor het afschieten van de grote grazers in de toekomst, schrijft Omroep Flevoland.