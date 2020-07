Man die aanslag wilde plegen op Binnenhof is ontoerekeningsvatbaar

Een 39-jarige man uit Sneek die vorig jaar op het Binnenhof in Den Haag een aanslag wilde plegen, is ontoerekeningsvatbaar. Hij krijgt geen straf of tbs-behandeling.

De man is volgens de rechter paranoïde en heeft waangedachten. Hij wordt de komende zes maanden gedwongen opgenomen op een Forensisch Psychiatrische Afdeling van de GGZ. De behandeling kan indien nodig worden verlengd.

De man stapte op 8 februari 2019 op de marechaussee af voor de ingang van de Eerste Kamer en zou hebben gezegd dat hij een terrorist is. De marechaussee arresteerde de man en liet het Binnenhof deels ontruimen. De man had twee vleesmessen in zijn tas.

Op een eerdere zitting verklaarde hij dat hij politici wilde neersteken. Ook had hij het plan om te worden doodgeschoten door de politie.

Voorafgaand aan de zaak is de man onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Experts concludeerden dat de man het misdrijf niet kan worden aangerekend en dat hij langdurige behandeling nodig heeft, schrijft Omroep West.

Ook het Openbaar Ministerie acht de man volledig ontoerekeningsvatbaar en eiste geen straf.