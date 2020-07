Studieschuld weegt in 2021 mogelijk minder zwaar mee bij hypotheekaanvraag

De studieschuld weegt vanaf volgend jaar mogelijk minder zwaar mee bij het bepalen van de hoogte van een hypotheek. Het gevolg daarvan zou zijn dat mensen meer kunnen lenen. Minister van Financiën Hoekstra heeft een voorstel tot wetswijziging gedaan dat sinds vrijdag ter internetconsultatie ligt. Het Financieele Dagblad schrijft daar vandaag over.

Op dit moment wordt de studieschuld meegenomen in de som die bepaalt hoeveel je mag lenen voor een huis. Dat gebeurt volgens een vaste rekensom, een 'wegingsfactor'. Op advies van het Nibud stelt minister Hoekstra nu voor om die wegingsfactor flexibel te maken en te koppelen aan de rente. Die staat de laatste jaren rond de nul.

Volgens het nieuwe voorstel kan het bij een studieschuld van 10.000 euro en een hypotheekrente van 1 à 2 procent zo'n 3000 euro schelen. Bij een studieschuld van 25.000 euro scheelt het tussen de 7000 en 8000 euro wat meer kan worden geleend. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken kwam hierover begin deze maand met een kamerbrief.

Tweeverdieners meer lenen

In het wetsvoorstel staat ook dat tweeverdieners vanaf volgend jaar mogelijk een hogere hypotheek kunnen krijgen. Op dit moment wordt het laagste inkomen van tweeverdieners voor 80 procent meegerekend in de som die bepaalt hoeveel een stel kan lenen. Minister Hoekstra wil dat verhogen naar 90 procent.

Tot 2012 werd het tweede inkomen helemaal niet meegenomen, en sindsdien is het percentage steeds verhoogd tot 80 procent in 2020. Dat gebeurt ook op advies van het Nibud. De budgetvoorlichtingsinstantie zegt dat het besteedbaar inkomen van tweeverdieners groeit, omdat het de laatste jaren fiscaal aantrekkelijker is gemaakt om allebei te werken. Dat komt onder meer door de versobering van de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner. Volgens het Nibud moet dat meegenomen in de vraag hoeveel tweeverdieners kunnen lenen.

Het Nibud werkt nog aan berekeningen hoeveel deze verhoging naar 90 procent zou kunnen schelen voor verschillende inkomensgroepen. Rond oktober verwacht het Nibud die af te hebben. In het FD schat Rene Wickerhoff van hypotheekadviseur Van Bruggen Adviesgroep dat het zo'n 10.000 tot 12.000 euro kan schelen op een hypotheek van drie ton.

Later dit jaar wordt duidelijk of de wetswijziging in januari van kracht wordt.