Gemengde reacties in Kamer op EU-akkoord, kritiek op openlijk geruzie

Bij de oppositiepartijen klinkt vooral kritiek. Forum voor Democratie vindt dat er veel te veel geld naar de Zuid-Europese landen gaat en laakt de verhoging van de Europese begroting.

Niet democratisch

GroenLinks vindt dat er te weinig is geregeld voor een groen Europa. "Een moderne begroting die opkomt voor het klimaat en de rechtsstaat is afgezwakt, onder andere door de verkeerde prioriteiten", zegt GroenLinks-Kamerlid Van der Lee. SP-leider Marijnissen denkt dat het akkoord betekent dat er "meer geld en meer macht" naar Europa gaat. "Met de leningen worden landen verder in de schulden geholpen. Dat is niet democratisch", aldus de SP, die een debat wil over het EU-akkoord.