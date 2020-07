Drastische verbetering ziekste covid-19-patiënten door experimentele behandeling

De meest zieke covid-19-patiënten zijn gebaat bij een behandeling met corticosteroïden, eventueel in combinatie met een middel dat de werking van het immuunsysteem afremt. Deze experimentele behandeling vermindert de sterfte in deze patiëntengroep - een kwart van alle covid-patiënten - met maar liefst 65 procent.

Onderzoekers van het Zuyderland Medisch Centrum in Geleen en Heerlen publiceren hun bevindingen vandaag in The Annals of Rheumatic Diseases. Het Zuyderland kreeg veel coronapatiënten binnen. De sterfte onder de ziekste patiënten in het ziekenhuis was in maart zo'n 40 procent. Daarop zijn de artsen van het ziekenhuis met hun experimentele behandeling begonnen.

Het aantal patiënten dat beademing nodig had daalde toen met 71 procent. De kans op verbetering van de ernstige ademhalingsproblemen van patiënten was 79 procent groter dan met standaard zorg.

Het gaat om patiënten die getroffen worden door een zogeheten cytokinestorm, een overreactie van het afweersysteem die in het lichaam ontstekingen veroorzaakt. Het Cytokine Storm Syndroom (CSS) komt bij meer infectieziekten voor en bij ongeveer een kwart van de covid-19-patiënten.

Dexamethason

Eerder stelden Britse onderzoekers in de grote Recovery Trial al vast dat het corticosteroïde dexamethason de sterfte onder patiënten die beademd werden met een derde verminderde en bij patiënten die extra zuurstof kregen met 20 procent.

De artsen in het Zuid-Limburgse ziekenhuis gaven hun patiënten vijf tot zeven dagen een corticosteroïde. Als dat onvoldoende aansloeg gaven ze tussen de tweede en de vijfde dag daarbij ook de afweerremmer tocilizumab, een middel dat veel gebruikt wordt bij de behandeling van reumapatiënten.

Het inzetten van die afweerremmer is het vernieuwende aan de experimentele behandeling die het Zuyderland toepast. Eerder zijn er nog geen studies verschenen naar het effect daarvan.