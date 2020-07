Marktplaats komt in Noorse handen

De advertentietak van verkoopplatform Ebay komt in Noorse handen. Handelsplatform Adevinta uit Noorwegen heeft 9,2 miljard dollar (omgerekend 8 miljard euro) betaald voor het onderdeel, waar ook de Nederlandse verkoopsite Marktplaats onder valt. Techinvesteerder Prosus leek lang de grootste kanshebber, maar greep mis.

Ebay ontvangt 2,5 miljard dollar in contanten en krijgt daarnaast voor 540 miljoen aan aandelen in Adevinta. Dat komt neer op een belang van 44 procent in het Noorse bedrijf.

Persbureaus melden dat Prosus het hoogste bod had gedaan, maar de tak juist volledig in handen wilde krijgen. Eerder dit jaar greep het Zuid-Afrikaanse bedrijf, dat in Nederland een beursnotering heeft, al mis bij de overname van Just Eat, dat uiteindelijk in handen kwam van het Nederlandse Takeaway.

Marktplaats werd al in 2004 overgenomen door het internetveilinghuis Ebay. Adevinta zegt dankzij de overname twintig landen te kunnen bedienen. Ook verwacht het bedrijf drie miljard dagelijkse bezoekers binnen te halen.