Geen gladiolen en gejuich: 'Alternatieve vierdaagse is kwestie van goede motivatie'

Onder de deelnemers zijn, net als anders, ook een groot aantal militairen. Een groep vertrekt vandaag vanaf de vliegbasis Woensdrecht in Noord-Brabant. In vier dagen wandelen de militairen naar Nijmegen, zegt tweede luitenant Thomas Kloosterman. Onderweg komen ze langs een aantal symbolische plaatsen. "We staan stil bij 75 jaar vrijheid en stoppen daarom onder meer bij een Pools militair ereveld in Breda."

De militairen lopen ongeveer 40 kilometer op een dag en overnachten op locaties van defensie. Kloosterman is benieuwd hoe ze de alternatieve tocht gaan ervaren: "Dit wordt een bijzondere, maar wel zware tocht waarbij de sfeer van de 'echte' Vierdaagse natuurlijk gemist zal gaan worden."

'Exclusieve' routes

Dat de sfeer van de Nijmeegse Vierdaagse gemist gaat worden, verwacht ook Sietske de Vet. Ze zet al jaren wandelingen uit, onder meer tussen allerlei stations in Nederland. "Vierdaagse-deelnemers worden opgestuwd door het publiek, zeker de laatste dag. Dat is nu niet zo, dus je zult het van je eigen motivatie moeten hebben. Als je dat nog niet zo vaak gedaan hebt, en je kiest een lange afstand, kan dat moeilijk zijn."

Een diverse route kan daarbij helpen, adviseert De Vet. Volgens haar kan het helpen om niet door een te eentonig landschap te lopen. "Niet alleen maar door het bos bijvoorbeeld. Het helpt als je ook af en toe een stukje weiland hebt en wat horeca op de route, zodat de wandelaars even kunnen rusten."

Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse zijn de routes alleen toegankelijk voor de wandelaars. Nu is dat anders en daar moeten de wandelaars rekening mee houden, zegt De Vet: "Wij noemen dat 'exclusiviteit': dus dat je het liefst wandelt over paden waar alleen maar wandelaars mogen komen. Geen fiets- of ruiterpaden bijvoorbeeld, en al helemaal niet waar auto's en motorrijders komen."

Volgens De Vet, die wandelroutes door heel Nederland samenstelt, hoeven de deelnemers voor dat alles niet naar bepaalde delen van het land: "Eigenlijk zit je in heel Nederland goed."

Deelnemers die nog moeite hebben met het samenstellen van hun route verwijst ze naar de zogenoemde wandelknooppunten en langeafstandspaden. "Die gaan het hele land door."

De Nijmeegse Vierdaagse is al meer dan honderd jaar een begrip. Benieuwd hoe het evenement er door de jaren heen uitzag? Kijk dan deze terugblik: