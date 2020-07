Defensie wil gecrashte helikopter bergen voordat hij zinkt

Defensie wil zo gauw mogelijk de marinehelikopter bergen die is gecrasht bij Aruba. Het toestel drijft nu nog op zijn kop in het water, maar dreigt te zinken naar de bodem van de zee. "Dan zijn we hem kwijt", zegt schout-bij-nacht Boudewijn Boots. Dat heeft grote gevolgen voor het onderzoek naar de toedracht.

De helikopter stortte gisteren neer kort voordat de bemanning wilde landen op het marineschip Zr. Ms. Groningen. Twee bemanningsleden kwamen om het leven. Twee anderen raakte niet gewond. Vrijwel zeker hebben militairen aan boord van het patrouilleschip de crash zien gebeuren.

Dat het toestel nog niet is gezonken, is te danken aan de vier drijflichamen die aan boord zijn. Dat zijn een soort ballonnen, die automatisch opgeblazen worden als de helikopter in aanraking komt met water. De vraag is wel hoe lang die drijflichamen het volhouden.

Twee tot drie kilometer diep

"Het is vrij ruw weer, waardoor het nog niet gelukt is de helikopter te bergen", zei Boots, directeur operaties bij Defensie, tijdens een toelichting aan de pers. Als de NH-90 inderdaad zinkt, wordt onderzoek naar de oorzaak heel moeilijk, want de zee is ter plaatse twee tot drie kilometer diep. "Wel is gelukkig de zwarte doos veiliggesteld."

Defensie is in overleg met een civiel bedrijf voor hulp bij het bergen van het toestel, zei Boots.

Over de oorzaak van de crash tast hij nog in het duister. Hij heeft er ook geen verklaring voor dat er twee bemanningsleden zijn omgekomen, terwijl de andere twee ongedeerd bleven. "Het enige dat ik kan zeggen is dat de twee omgekomen militairen voorin zaten en de andere meer midden in het toestel."