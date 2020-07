Waarschuwing aan Belgen na gestage stijging besmettingen: 'Niet te zot doen'

In België blijft het aantal besmettingen stijgen, en de autoriteiten roepen de bevolking vandaag met klem op zich aan de coronaregels te houden.

In de eerste persconferentie over het virus in ruim een maand tijd werd duidelijk dat in de week van 11-17 juli dagelijks gemiddeld 154 besmettingen zijn geregistreerd, een stijging met 66 procent in vergelijking met de week ervoor. De besmettingen waren vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen, met clusters in Brussel en Wallonië.

Boudewijn Catry van gezondheidsinstituut Sciensano zei dat de cijfers "nog niet dramatisch" zijn, "maar het is wel de hoogste tijd om actie te ondernemen". Hij noemde het "bijzonder jammer" dat de Belgische politie privéfeestjes van meer dan honderd mensen heeft moeten stopzetten. Die vormen een groot risico voor een nieuwe uitbraak, waarschuwde hij.

De bezetting in ziekenhuizen is volgens Catry vooralsnog stabiel laag. Er zijn gemiddeld tien opnames per dag, en de bezetting op de IC is met 3 procent eveneens laag.

"Laten we niet te zot doen, dan kunnen we samen het tij nog keren", vatte woordvoerder Yves Stevens van het Belgische corona-crisiscentrum de boodschap aan het eind van de persconferentie samen.

Gegevens sneller delen

Op de persconferentie werd ook duidelijk dat het bron- en contactonderzoek niet altijd even soepel loopt. Zo is afgelopen tijd bijna een kwart van de mensen met wie volgens de voorschriften contact moet worden gelegd niet bereikt. Dat was bijvoorbeeld doordat er geen gegevens waren of mensen hun telefoon niet opnamen. Daarna volgt huisbezoek waarna een deel alsnog gegevens deelt.

Om het bron- en contactonderzoek te verbeteren is het de bedoeling dat labs en ziekenhuizen testresultaten sneller doorspelen naar de zogeheten contactcenters. Dat moet binnen een uur gaan plaatsvinden, terwijl dat nu soms nog twee dagen duurt.

Wel of geen vakantie?

De gestage stijging was voor de Belgische regering gisteren aanleiding om opnieuw bijeen te komen. Na afloop werd niet besloten tot strengere maatregelen, maar wel werd iedereen op het hart gedrukt om zich te houden aan de bestaande coronaregels. De besmettingen zouden veelal terug zijn te voeren op evenementen of specifieke kringen zoals families, werd ook toen gezegd.

Minister De Crem (Binnenlandse Zaken) deed een oproep om niet naar het buitenland te gaan, maar hij werd enigszins teruggefloten door premier Wilmès. Zij deed alleen een oproep om "zeer voorzichtig" te zijn, om eraan toe te voegen: "Stel voor dat we bij officiële communicatie blijven".

Er worden komende tijd weer vaker persconferenties gehouden over de nieuwste cijfers, woensdag is er opnieuw een. De bedoeling daarvan is om de Belgen bewuster te maken van het belang van het naleven van de coronaregels.

België kent inmiddels bijna 64.000 geregistreerde besmettingen, met 9800 doden.