Bezorging tienduizenden Bol.com-pakketjes mogelijk vertraagd door overval

Door de gewapende overval gisteren op het distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk moeten duizenden klanten mogelijk iets langer op hun bestelling wachten. De online winkel verzendt iedere dag enkele tienduizenden pakketten, maar vanwege de overval en het onderzoek ter plaatse zijn de logistieke processen gisteravond tijdelijk stilgelegd. Het bedrijf probeert de vertraging vandaag zo veel mogelijk in te lopen.

Gisterochtend drongen meerdere gewapende overvallers het Waalwijkse distributiecentrum van Bol.com binnen, aan de Pakketweg. Ze bedreigden twee beveiligers van het pand, die pas uren later alarm sloegen. Het is nog onduidelijk waarom dat zo lang heeft geduurd. Niemand is gewond geraakt.

De daders zijn nog altijd voortvluchtig, meldt de politie. Een woordvoerder kon verder niet op de zaak ingaan, omdat het rechercheonderzoek in volle gang is. De politie roept getuigen op om zich te melden.

Extra capaciteit

Of de overvallers spullen hebben meegenomen, is onduidelijk. Voor Bol.com was de eerste zorg de veiligheid en gezondheid van de medewerkers op het distributiecentrum, zegt een woordvoerder. "We zijn ontzettend geschrokken."

De betrokken werknemers hebben gisteren meteen hulp gekregen van een gespecialiseerd team. Klanten die vandaag een Bol.com-pakket verwachten dat door de omstandigheden mogelijk later aankomt, zijn geïnformeerd. "We proberen de pakketten zo snel mogelijk te leveren, met extra capaciteit", aldus de woordvoerder.