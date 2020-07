Meer onderzoek nodig in zaak doodgestoken fietser in Oss

De 25-jarige Soedanese statushouder die betrokken is bij de dood van een fietser van 18 jaar in Oss, wordt verdacht van het opzettelijk doodsteken van de jongen. Dat werd duidelijk in de rechtbank in Den Bosch.

De verdachte was zelf niet aanwezig bij de korte regiezitting. De komende tijd wil het Openbaar Ministerie zijn geestelijke toestandnog laten onderzoeken. Vanwege de lange wachttijden gebeurt dat niet in het Pieter Baan Centrum.

NFI onderzoek

Daarnaast wordt nog door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gekeken of er bloed van de verdachte aanwezig is op de rugzak van het slachtoffer. Op het vermoedelijke steekwapen zijn al wel sporen van de man en het slachtoffer gevonden. De onderzoeken zijn waarschijnlijk in september klaar.

Het 18-jarige slachtoffer uit Nistelrode werd 19 april zwaargewond, liggend naast zijn fiets gevonden. Hulpdiensten konden niets meer voor hem doen. Hij bleek te zijn neergestoken. In de loop van de dag werd de verdachte op het station aangehouden.

Verward

Hij had een mes bij zich en maakte een verwarde indruk. Later bleek dat instanties die betrokken waren bij zijn huisvesting cruciale informatie daarover niet met elkaar hadden gedeeld.