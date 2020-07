Minder omzet en winst Philips door coronacrisis

Philips heeft ook in het tweede kwartaal een tik gekregen door de coronacrisis. De omzet kwam uit op 4,4 miljard euro, 6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De brutowinst nam af van 260 miljoen naar 213 miljoen euro.

Topman Van Houten spreekt van "uitdagende tijden". In de eerste drie maanden van dit jaar daalde de omzet ook al licht, en verdween driekwart van de brutowinst. Door de coronacrisis verkocht het bedrijf minder persoonlijke verzorgingsproducten zoals keukenapparaten. Verder liep bijvoorbeeld de installatie van medische apparatuur in ziekenhuizen vertraging op.

Betere vooruitzichten

De vooruitzichten voor de tweede helft van dit jaar zijn een stuk beter. De vraag naar medische apparatuur is door het coronavirus flink toegenomen. In het eerste kwartaal kreeg het bedrijf al 23 procent meer bestellingen binnen dan het jaar ervoor, nu nam dat met 27 procent toe. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar beademingsapparatuur en systemen om patiënten te monitoren.

Om aan de enorm gegroeide behoefte aan beademingsapparatuur te kunnen voldoen, heeft het concern de productie afgelopen maanden flink opgeschroefd. Philips zegt dat het eind deze maand 4000 apparaten per week kan maken, meer dan vier keer zoveel als voor de crisis.

Het bedrijf verwacht dan ook nog steeds dat de verkopen in heel 2020 iets hoger zullen zijn dan vorig jaar.