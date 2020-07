Kanye West op eerste campagnebijeenkomst: Tegen porno, abortus ontmoedigen

Kanye West heeft zijn eerste campagnebijeenkomst voor de verkiezingen gehouden, nadat hij begin deze maand bekend had gemaakt dat hij president wil worden.

In North Charleston in South Carolina sprak hij zich uit tegen onder meer abortus en porno. Ook begon hij over God en over Harriet Tubman, een tot slaaf gemaakte vrouw die wist te ontsnappen en anderen bevrijdde. Zij "heeft nooit echt de slaven bevrijd. Ze liet de slaven gewoon werken voor andere witte mensen", zei West. De artiest leek een kogelvrij vest te dragen en in zijn haar was '2020' geschoren.

West vindt dat abortus legaal moet zijn, maar sterk moet worden ontmoedigd. Als hij president was zou hij vrouwen die een kind op de wereld zetten, ongeveer een miljoen dollar willen geven. Toen hij vertelde dat zijn moeder mogelijk abortus had laten plegen toen ze zwanger was van hem, barstte hij in tranen uit.