'Mysterieuze daling vroeggeboren baby's gedurende lockdown'

Afgelopen lente, in de periode dat veel landen gedeeltelijk of helemaal in lockdown waren, is in verschillende landen een forse daling van het aantal vroeggeboorten vastgesteld, schrijft The New York Times. In Denemarken en Ierland werd het verschijnsel als eerste gesignaleerd, later volgden ook meldingen uit andere landen.

In het Erasmus MC in Rotterdam is tijdens de lockdown een lichte daling van het aantal prematuur geboren baby's geregistreerd, schrijft de krant. Verschillende Nederlandse kinderartsen uit andere ziekenhuizen hebben voorzichtig gesignaleerd dat er mogelijk sprake is van een daling, zegt hun beroepsvereniging NVK vanavond tegen de NOS.

Vroeggeboorten riskant

Onderzoekers gaan samenwerken om te achterhalen welke factoren in de periode dat iedereen zo veel mogelijk thuis moest blijven, mogelijk hebben bijgedragen aan het voorkomen van vroeggeboorten. Vroeggeboren baby's, vooral diegenen die vóór 32 weken zwangerschap ter wereld komen, lopen een groter risico op problemen met zien en horen, neurologische aandoeningen en vroegtijdige dood. Over de oorzaken van vroeggeboorten bestaat veel onduidelijkheid, vandaar dat onderzoekers deze gelegenheid direct te baat nemen om er meer over te weten te komen.

Toen Ierse en Deense artsen hun cijfers over vroeggeboorten vergeleken, bleek dat er gedurende de lockdownperiode in hun ziekenhuizen 90 procent minder baby's waren geboren die jonger waren dan 28 weken, schrijft The New York Times. In een ziekenhuis in Canada werd een daling van 50 procent geregistreerd, in een Amerikaans ziekenhuis een afname met 20 procent. In andere ziekenhuizen was de afdeling neonatologie even druk als altijd.

Meer rust, schonere lucht

In de krant wordt gespeculeerd over de lockdown-gerelateerde factoren die bijdragen aan het voorkomen van vroeggeboorten. Zo zouden de zwangere vrouwen door thuiswerken meer rust hebben gekregen, en wellicht ook meer uren hebben geslapen.

Met de zelfisolatie werd niet alleen het risico op corona kleiner, maar ook op andere infecties die de bevalling kunnen beïnvloeden. En ook de luchtvervuiling, een verschijnsel dat soms in verband wordt gebracht met vroeggeboorten, nam op veel plaatsen snel af doordat er minder verkeer was en ook fabrieken soms op slot gingen.