'Oplopend aantal besmettingen leidt tot meer IC-opnames over een maand'

Het oplopende aantal vastgestelde coronabesmettingen in Nederland leidt waarschijnlijk over vier of vijf weken tot meer opnames op de intensive cares. Dat zei hoogleraar Andreas Voss in Dit is de Dag op NPO Radio 1.

Voss, hoogleraar Infectiepreventie in Nijmegen en lid van het Outbreak Management Team, benadrukt dat er geen reden tot ongerustheid is. "Deze stijging was te verwachten na het loslaten van de lockdown", zegt hij. Hij spreekt van "een hobbel" en niet van de gevreesde tweede golf. Die verwacht hij pas wanneer het griepseizoen weer aanbreekt, in de winter.

Vandaag meldde het RIVM op het coronadashboard 144 positieve tests, gisteren waren het er 127. Zulke aantallen waren al een maand niet meer voorgekomen. De meeste besmettingen zijn vandaag vastgesteld in de categorie 20 tot 40 jaar (34 procent), gevolgd door 40 tot 60 jaar (32 procent), 0 tot 20 jaar (19 procent) en 60 tot 80 jaar (13 procent). In de categorie 80+ zijn drie mensen positief getest, ofwel 2 procent.

Feestjes

"Het gaat vooral om jongeren", zegt Voss. "Tieners en jonge volwassenen. Die komen te vaak dicht bij elkaar, gaan naar feestjes." Hij wijst erop dat jongeren meestal niet erg ziek worden van het coronavirus, al zijn de gevolgen voor hen op lange termijn nog niet duidelijk.

De besmettingen onder jongeren kunnen wel indirect tot een piek op de IC's leiden, rekent Voss voor. "Over twee of drie weken zul je ook meer besmettingen zien onder de wat oudere generatie, hun ouders dus. En die maken kans om twee, drie weken later op de IC terecht te komen."

Voss benadrukt dat mensen met klachten zich echt moeten laten testen. "Het virus is er nog en wacht op de kans om nieuwe mensen te kunnen besmetten."