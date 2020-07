Roze Maandag: dit jaar geen duizenden bezoekers, 'maar niets doen kan ook niet'

Roze Maandag is normaal van levensbelang voor De Lollipop; het café genereert dan volgens de eigenaren meer dan een derde van de jaaromzet. Dat wordt morgen bij lange na niet gehaald. Dat het café toch gasten kan ontvangen, is na de coronacrisis wel een meevaller. "We moesten sluiten en een voor een werden alle festiviteiten afgelast. Geen Koningsdag, geen Bevrijdingsdag en andere topdagen. Toen ik hoorde dat de kermis niet doorging dacht ik dat het definitief voorbij was." Zover kwam het dus niet.

Het aangepaste feest op Roze Maandag doen de kroeguitbaters niet voor het geld; wel om toch een klein beetje het roze gevoel te hebben. "Dit jaar noemen we het editie 29,5. Volgend jaar vieren we de dertigste editie dubbel zo hard, want hopelijk is dan alles weer normaal."