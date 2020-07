Vliegtuigje crasht in Duitsland tegen verkeerstoren

In het oosten van Duitsland is een vliegtuigje gecrasht tegen de verkeerstoren van een regionaal vliegveld. Het toestel hangt nu aan de toren. Wonder boven wonder lijkt de toren nauwelijks schade te hebben; er zouden zelfs geen ruiten zijn gesneuveld.

De twee inzittenden zijn met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om de piloot (68) en zijn 46-jarige zoon. Een man die op het moment van de crash in de verkeerstoren was, bleef ongedeerd.

Het ongeluk gebeurde op het vliegveld Eggersdorf, zo'n 50 kilometer ten oosten van Berlijn. De berging van het wrak is volgens de politie lastig. In het propellervliegtuig zit een kleine raket die een parachute kan afschieten, als onderdeel van een reddingssysteem. Die raket moet eerst gedeactiveerd worden.