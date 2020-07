Een miljoen ongebruikte coronatests: bewaren of nu actiever testen?

Ministerie: testen moet 'wenselijk en verantwoord' zijn

Het ministerie van Volksgezondheid noemt het "technisch mogelijk" om de ongebruikte tests in te zetten voor andere doeleinden dan het huidige testbeleid voorschrijft. "Het is dan wel belangrijk dat vaststaat of dat beleidsmatig wenselijk en verantwoord is. Het gaat immers om inzet van geld, materiaal en menskracht", zegt een woordvoerder.

Bij uitbraken in verpleeghuizen en slachterijen worden nu al mensen zonder klachten getest. Ook loopt er een onderzoek of het testen van ouderen zonder klachten in een verpleeghuis zinvol kan zijn bij een besmetting binnen de locatie of veel besmettingen in de regio.

Het testen van mensen zonder klachten die in beeld komen via het bron- en contactonderzoek kan volgens het ministerie "een meerwaarde" hebben. Het RIVM en de GGD onderzoeken hiervan nu de voor- en nadelen. Dat kan leiden tot een nieuw advies over het standaard testen van deze groep.