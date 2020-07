Gewapende overval op distributiecentrum Bol.com in Waalwijk

Politie Tilburg eo Gebruiker geverifieerd door Twitter @Politie_Tilburg

Rond 14.50 uur is melding gedaan dat er gewapende overval is gepleegd op distributiecentrum #Pakketweg #Waalwijk. Vermoedelijk meerdere daders. Er raakte niemand gewond. Op dit moment nog niet meer info over wat er precies is gebeurd. Onderzoek in volle gang.