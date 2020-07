Ontvoerde man bevrijd in Amsterdam, zes verdachten aangehouden

De politie in Amsterdam heeft vannacht een ontvoerde man uit een auto bevrijd en zes verdachten aangehouden. Een observatieteam van de politie kwam de auto's van de verdachten op het spoor. Het ging om twee auto's die uiteindelijk beide werden klemgereden door een arrestatieteam: een op de Marnixstraat en de ander op de Lijnbaansgracht.

Het slachtoffer werd bevrijd uit de eerste auto. Toen hield de politie ook de eerste drie verdachten aan. Later volgden op de Lijnbaansgracht de andere drie. De ontvoering gebeurde gistermiddag in Amsterdam-West. Het slachtoffer hoeft niet naar het ziekenhuis.

Geen contact

De aanhoudingen verliepen niet zonder slag of sloot. Een omstander in de Marnixstraat had niet door wat er aan de hand was en kwam zich ermee bemoeien. Op beelden die de Amsterdamse nieuwszender AT5 ontving, is te zien dat de man op het arrestatieteam afrent en zijn jas uitdoet.

Een van de agenten duwde hem vervolgens meteen op de grond. "Het werd hem snel duidelijk dat hij iets deed dat zeer ongewenst was", zegt de politie.

Waarom de man gisteren werd ontvoerd, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar het motief en de betrokkenheid van de zes verdachten. Ze zitten op dit moment vast en mogen met niemand contact hebben, behalve met hun advocaat.