Onderzoek: Nederlanders overschatten werkelijke aandeel duurzame energie

Nederlanders denken dat we meer duurzame energie verbruiken dan in werkelijkheid het geval is. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) meldt dat op basis van onderzoek dat Motivaction deed onder ruim duizend Nederlanders.

Zo wordt geschat dat 17 procent van de energie van de zon komt, maar in werkelijkheid is dat 1 procent. Voor het aandeel windenergie is de schatting van de respondenten 16 in plaats van 2 procent. Ook biomassa wordt overschat: 12 procent tegenover de werkelijke 5 procent.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek eerder dit jaar dat het totale aandeel "hernieuwbare energie" in 2019 8,6 procent was. Een jaar eerder was dit 7,4 procent.

'Werk aan de winkel'

"Als je overschat hoeveel er is, onderschat je hoeveel er nog nodig is", zegt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. "Het is makkelijker om tegen oplossingen te zijn of extra eisen te stellen, als je denkt dat we al heel ver zijn. Maar de urgentie is veel groter dan mensen denken. Er is nog veel meer werk aan de winkel en we hebben echt alle technieken nodig."

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat ruim 60 procent van de ondervraagden het belangrijk vindt dat Nederland duurzamer uit de coronacrisis komt. Hetzelfde percentage vindt dat er verduurzamingseisen aan bedrijven moeten worden gesteld die overheidssteun krijgen.

Ook wil een derde van de respondenten minder reizen door de coronacrisis. Verder willen degenen voor wie dat mogelijk is, graag regelmatig thuiswerken: bijna 80 procent. Ruim 70 procent wil in ieder geval een deel van hun werk op afstand blijven doen.